Türk ve Afrikalı işadamları "Türkiye-Afrika İhracatçılar İş Birliği Lansmanı"nında biraraya gelecek

Tüm dünyada hedef pazar haline gelen Afrika'nın güçlü ve güvenilir iş adamları ve iş kadınlarıyla ikili görüşme fırsatının yakalanacağı "Türkiye-Afrika İhracatçılar İş Birliği Lansmanı"nın ilki 4 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Afrika ihracatçılar Birliği (TURCAF) Başkanı Muhammet Ali Aras, "Türkiye Afrika İhracatçılar Platformu, Türkiye'deki üreticilerin Afrika kıtasına güvenilir ve kolay bir şekilde ihracat yapmaları ile alakalı bir süreçte kuruldu. Lansmandaki ana amacımız, sistemi daha detaylandırıp Afrika kıtasında firmalarımızın farkındalığını artırmak, firmalarımızı Afrika'ya nasıl ihracat yapacakları ile ilgili süreçleri anlatmak" dedi.

Türkiye ile Afrika arasındaki ihracatın git gide daha da önem kazanmasıyla birlikte, tüm dünyada hedef pazar haline gelen Afrika'nın güçlü ve güvenilir iş adamları ve iş kadınlarıyla ikili görüşme fırsatının yakalanacağı "Türkiye - Afrika İhracatçılar İş Birliği Lansmanı"nın ilki TURCAF tarafından, 4 Eylül Pazartesi günü İstanbul Topkapı'da gerçekleştirilecek. 600'den fazla iş adamı ve iş kadınının bir araya gelmesinin planlandığı lansmanda, Türkiye Afrika ihracatçılar Birliği Başkanı Muhammet Ali Aras, üreticilerin Afrika pazarına girerken nasıl kolaylıklar sağlayacağını anlatacak.

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Türkiye'nin yenilikçi iş adamları ve iş kadınları ile Afrika'nın yeni çağa ayak uyduran iş adamları ve iş kadınlarının güvenli bir zeminde buluşturmayı ve e- ihracat sayesinde sınırların kaldırılmasının hedeflendiği lansman töreninde TURCAF tarafından geliştirilen yeni nesil ihracat sistemi de tanıtılacak.

Aras, "Türkiye Afrika İhracatçılar Platformu, Türkiye'deki üreticilerin Afrika kıtasına güvenilir ve kolay bir şekilde ihracat yapmaları ile alakalı bir süreçte kuruldu. Bizim 10 yıllık tecrübemiz var, bu tecrübemize dayanarak, dedik ki "üretici firmalarımız Afrika kıtasında ihracat yaparken burada nasıl güvenilir ihracat yaparlar" ile alakalı oturduk ekibimizle çalıştık ve Türkiye Afrika İhracatçıları Platformu'nu kurduk. Bizim ana sistemimiz iki kısımdan oluşuyor, birinci kısım dijital platform, e-ihracat dediğimiz bölüm. İkinci kısım ise geleneksel pazarlama. Bir üretici bize geldiğinde "benim ürünlerim var Afrika kıtasına nasıl ihracat yapacağım, nasıl reklam vereceğim bilemiyorum" diyen kişiyi alıyoruz ürünleri ile birlikte dijital platformumuza yüklüyoruz. 42 ülkede reklam vererek hedef müşteriye yönelik verdiğimiz reklamlardan dolayı, kişi eğer firma ile ihracat yapmak istiyorsa firma profiline giriyor ve yapay zekalı çevirici üzerinden firma ile ihracata başlıyorlar. Ayrıca sistem üzerinden "ben ürünümü sattım lojistiği ve gümrüklemeyi nasıl yapacağım bilmiyorum?" diyenler için de bizim sistemimiz üzerinden lojistik teklifi alabilir ve gümrükleme ile ilgili yardım alabilir. Bir de bizim geleneksel pazarlama tarafımız var. Firma bize geldiği andan itibaren onun 12 saniyelik videosunu Afrika'daki yerel dillerle birlikte ulusal haber kanallarında yayınlıyoruz. Ayrıca 5 sektörde çıkardığımız dergilerimiz var. Mesela sizin firma profilinizi dergiye koyuyoruz, oradaki satış elemanlarımız müşterimizin kapısını çalarak direkt olarak dergiyi bırakıyor" dedi.

Aras, "Bizim TURCAF'ı yapma maksatlarımızdan biri üreticilerimizin Afrika'ya kolay ve rahat şekilde ihracat yapmaları ile alakalı. Bizim platformumuzun lansmanı 4 Eylül'de gerçekleşecek. Ayrıca bizim 300'den daha fazla üretici firmamız olacak. Ayrıca Afrika kıtasından gelecek alıcılarımız olacak. Lansmandaki ana amacımız, sistemi daha detaylandırıp Afrika kıtasında firmalarımızın farkındalığını artırmak, firmalarımızı Afrika'ya nasıl ihracat yapacakları ile ilgili süreçleri anlatmak. Biz her sektörden 3 firma alıyoruz. Mesela bize üç tane seramikçi geldiği zaman onları kabul ediyoruz, dördüncüsü geldiği zaman bir sonraki seneyi beklemek zorunda oluyor. Çünkü biz üç firma alarak herkesin ihracat yapmasını sağlıyoruz. 4 Eylül'den sonra, bize gelen firmalarımız ile alakalı alacağımız aksiyon süreçleri olacak. 12 ofisimiz ile alakalı, ekiplerimiz gidecek saha çalışmalarını başlatacağız, sistemimize yüklediğimiz ürünlerin reklam çalışmalarını başlatacağız, yani yoğun bir süreç bizi bekliyor" diye konuştu.

Aras, "Afrika 1.2 milyarlık nüfusa sahip. Yani alıcı potansiyeline baktığımız zaman sayılarını saymak imkansız. Çünkü çok büyük popülasyon demek çok büyük alıcı demek. Türkiye'den tamamen Afrika'ya çalışmamız bile Afrika kıtasını doyurmaya yetmeyecek. Özellikle şu an Afrika kıtasının Fransa'ya Belçika'ya koyduğu entegrasyon var, yani "biz onları istemiyoruz" diyorlar. O yüzden burada kendilerine bir çıkış yolu arayacaklar ve Türkiye'yi seçeceklerdir. Yani Türkiye alıcı konusunda sıkıntı yaşamayacak. Satıcı kısmında ise birçok firmamız yavaş yavaş oluşmaya başladı, zaten daha önceden de çalıştığımız sektörler vardı. Bizim amacımız bu sene 300 firma, ve 300 firmanın da yüzde 99'unun Afrika'ya ihracat yapması" dedi.

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