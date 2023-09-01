Bu sefer baltayı taşa vurdu! Gasp etmek istediği kişi polis çıktı!

Denizli'de onlarca gasp suçuna karışan şüpheli, son işinde baltayı taşa vurdu. Gasp etmek istediği kişi polis çıkınca kaçmaya çalışan şüpheli, kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Fevzi Çakmak Bulvarı'nda yürüyen Fevzi Ö., karşı yönden gelen İ.Ö.'nün önünü keserek para talebinde bulundu. Olumsuz cevap alması üzerine Fevzi Ö., arka cebindeki bıçağı çıkartarak tehditler savurdu. İ.Ö.'nün ise tehlike karşısında polis memuru olduğunu söylemesi ile gaspçı, arkasına dönerek koşar adımlarla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, Fatih Mahallesi istikametine yaya olarak kaçan gaspçıyı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık raporu için hastaneye götürülen Fevzi Ö., ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. İfade işlemlerinin ardından Denizli Adliyesi'ne sevk edilen Fevzi Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"POLİS OLUDĞUNU BİLSEM BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZDIM"

Fevzi Ö.'nün ifadesinde, "Karşı istikametten gelen, elinde el çantası olduğunu gördüğüm şahsın yolunu keserek "para verir misin, param yok" dedim. Oda bana "yanımda param yok" dedi. Bunun üzerine cebimde bulanan meyve bıçağını çıkararak gösterdim, maksadım biraz korkutup para almaktı. Sadece bıçağı korksun diye gösterdim. Bunun üzerine şahıs polis olduğunu söyleyerek silah çekti, bende bunun üzerine durdum, aynı cadde istikametinden Antalya yolu istikametine doğru koşarak kaçmaya başladım. Cadde üzerinde bulanan üst geçitten karşıya Fatih mahallesine geçtim ve orada da yine Antalya yolu istikametinde kaçmaya devam ettim. Kaçtığım istikametin karşısından Polis ekipleri gelerek beni durdurdular, hastaneden doktor raporu alarak beni polis merkezine getirdiler. Benim şahıs ile herhangi bir temasım olmadı, Ben bu şahıs tanımam. Şahsın polis memuru olduğunu bilmiyorum, polis olduğunu bilsem böyle bir şey yapmazdım" dediği öğrenildi.

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