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  4. Fenerbahçe Kripto parasını çıkardı, 30 saniyede 15 milyon dolar kasaya girdi

Fenerbahçe Kripto parasını çıkardı, 30 saniyede 15 milyon dolar kasaya girdi

Kripto dünyasına giriş yapan Fenerbahçe kendi kripto parasını çıkardı. Fenerbahçe, kendi kripto parası olan Fenerbahçe Token' ı çıkartarak kendi token'ını yazan ilk kulüp oldu. Fenerbahçe Token çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü ve 30 saniyede 15 milyon dolar kasaya girdi.

Fenerbahçe Kripto parasını çıkardı, 30 saniyede 15 milyon dolar kasaya girdi

Kripto para sistemine giren Sarı-Lacivertli kulüp, 30 saniyede 15 milyon TL kazandı. Ayrıca Fenerbahçe, kendi Token'ını yazan dünyada ilk kulüp olarak kayıtlara geçti. Satışa çıkan Fenerbahçe Token, çıkar çıkmaz 30 saniye içinde tükendi ve kasaya 15 milyon TL girdi.

Fenerbahçe, kripto para platformu Paribu ile yaptığı işbirliği kapsamında kripto parasını bugün tanıttı. Basın toplantısına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'ta katıldı. 

Fenerbahçe Kripto parasını çıkardı, 30 saniyede 15 milyon dolar kasaya girdi

ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Fenerbahçe’nin kripto parası Fenerbahçe Token duyurulduğunda sosyal mecralarda büyük ilgi görmüştü. Paribu ortaklığıyla borsada yer alacak olan kripto para için basın toplantısı başladı. Toplantının başlamasından kısa süre sonra taraftarların uzun süredir merakla beklediği kripto para ön satışa çıkınca Paribu erişilemez hale geldi.

Fenerbahçe Kripto parasını çıkardı, 30 saniyede 15 milyon dolar kasaya girdi

30 SANİYEDE HEPSİ SATILDI

Paribu CEO'su Yasin Oral, "Bu sadece bugünün değil yarının projesi. İki dakikada üye olabiliyorsunuz çok kolay. Kayıtlı 6 bankaya paranızı transfer ederek, Fenerbahçe özel sayfasından token satın alabilirsiniz. 30 saniyede 15 milyon TL'lik satış gerçekleşti" dedi.

Basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Paribu CEO’su Yasin Oral konuşma yaparken satışa sunulan ikinci seçenek Fenerbahçe Token’in tükendiği bilgisi, Ali Koç’u şaşkınlığa uğrattı. Durum karşısında şaşkınlığını belirten Fenerbahçe Başkanı, “Nasıl olur ya! Haksızlık, daha biz alamadık.” diye tepki verdi. Fiyatı 30 TL olan ikinci seçenekten 500 bin adet mevcuttu, yani 15 milyon TL işlem yapıldı. Fiyatı 15 TL olan birinci seçenek tokenin de bitmek üzere olduğunu duyan Koç, yine tepkisini gizleyemeyerek Ciddi misin?” tepkisini verdi.

Fenerbahçe Kripto parasını çıkardı, 30 saniyede 15 milyon dolar kasaya girdi

"TARİHİ BİR İMZA"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe olarak bize göre tarihi bir imzaya tanıklık edeceksiniz. Kesinlikle geç kalmadık. Bekledik ve iyi ki de bekledik. 1 sene önce aldığımız tekliflerle şu an arasında fark var. Bu bir sponsorluk anlaşması değil. 25 yıllık işbirliğidir. Anlaşmanın duyulmasıyla Paribu'nun trafiği 7 kat, F. Bahçe'nin üye sayısı ise 5 kart artmış. Buradan elde edeceğimiz gelirin 3'te 1'i mevzuat gereği harcama limitlerine pozitif etki edecektir" dedi.

Fenerbahçe Kripto parasını çıkardı, 30 saniyede 15 milyon dolar kasaya girdi

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