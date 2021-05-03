Ramazan ayında, imkanı olan yoksullara vermesi için dinimizce miktarı belli, sadaka anlamına gelen fitrenin kime verileceği hakkında Müslümanlar araştırma yapıyor. Biz de haberimizde sizin için, Fitre nedir kimlere verilir diyanet? sorusunun yanıtını derledik. Detaylar haberimizde...

FİTRE NEDİR, KİMLERE VERİLİR DİYANET?

Diyanet'in sitesinde yer alan bilgiye göre fıtır sadakası (fitre) Müslümanın bakmak zorunda olmadığı kimseye verilmelidir. Fıtır sadakası, ihtiyaç sahibi Müslümanlara verilmelidir. Kişi fitresini ve zekatını annesine, babasına, kardeşine, dedesine, ninesine, oğluna, kızına, torununa, zengine, veremez.

Diyanet'in sitesinde fıtır sadakasıyla ilgili yer alan bilgide şu ifadelere yer verilmiştir: "Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez."

ORUÇ TUTAMAYANLAR NE KADAR PARA VERMELİ 2021 DİYANET?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının gölgesinde geçirdiğimiz ikinci Ramazan ayında, oruç tutamayan kişilerin sayısı geçtiğimiz yıllara oranla arttı. Doktorların, koronavirüsü atlattıktan sonra oruç tutmak için en az bir ay beklenmesi gerektiğini aksi halde bu kişilerin sağlığının olumsuz etkileneceğini söylemesi üzerine 2021 yılının zekat ücretleri de en sık araştırılan konular arasında yer aldı.

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Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli 2021 Diyanet? | Fitre ücreti 2021

Kaynanaya kaynataya fitre verilir mi? Kayınpeder - kayınvalideye zekat verilir mi?

İnternetten zekat verilir mi?

(DİYANET)