Florian Sotoca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Sotoca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florian Sotoca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florian Sotoca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florian Sotoca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Sotoca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Sotoca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Sotoca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Sotoca 25 Ekim 1990 tarihinde Narbonne şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Sotoca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini One Team Football yapmaktadır. Florian Sotoca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Lens futbol takımında oynamaktadır. RC Lens takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Florian Sotoca'nin RC Lens ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Florian Sotoca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/flo.sotoca/

Florian Sotocaboyu ve yaşı kaç

Florian Sotoca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Sotoca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Florian Sotoca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Sotoca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Martigues

1 Temmuz 2014 yılında AS Béziers

23 Ocak 2015 yılında Montpellier

1 Temmuz 2016 yılında Grenoble

1 Temmuz 2019 yılında Lens

Florian Sotoca kimdir

Florian Sotoca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Sotoca şuan RC Lens takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Florian Sotoca nereli

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