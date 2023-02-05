Mamadou Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Camara 15 Ekim 2002 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Camara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mamadou Camara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mamadou Camara'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mamadou Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamadou Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2021 yılında Lens

1 Eylül 2022 yılında SC Bastia

30 Haziran 2023 yılında Lens

Mamadou Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Camara şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mamadou Camara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Dakar Sacré Coeur

Senegal U23 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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