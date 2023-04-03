Remy Labeau Lascary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Remy Labeau Lascary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Remy Labeau Lascary adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Remy Labeau Lascary Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Remy Labeau Lascary 3 Mart 2003 tarihinde Les Abymes şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Guadeloupe,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Remy Labeau Lascary Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nessim Zeggaie yapmaktadır. Remy Labeau Lascary, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Lens futbol takımında oynamaktadır. RC Lens takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Remy Labeau Lascary'nin RC Lens ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Remy Labeau Lascary Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Remy Labeau Lascary isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Remy Labeau Lascary Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Remy Labeau Lascary futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında RC Lens B

1 Ocak 2023 yılında Lens

Remy Labeau Lascary Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Remy Labeau Lascary şuan RC Lens takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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