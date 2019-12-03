Fodula Dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Fodula Dolması tarifi
Fodula Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünü yemeği Fodula Dolması oldu. Peki hangi gelin çeyrek altını alacak? İşte Fodula Dolması
Fodula Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kıyasıya yarışan gelinler Fodula Dolması yapıp çeyrek altını almaya çalışacak. İşte tarifi..
Fodula Dolması Tarifi İçin Malzemeler
- 1 adet tam buğday ekmeği(yuvarlak)
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet soğan(yemeklik doğranmış)
- 400 gram dana kuşbaşı eti
- 2 adet havuç(küp doğranmış)
- 1 su bardağı bezelye
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı rezene
- 1 çay kaşığı anason
- 2 su bardağı su
- 2 adet domates(kabukları soyulup, doğranmış)
Üzeri İçin:
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı adaçayı
Fodula Tarifinin Püf Noktası
Ekmek içlerini 160 derecede 15 dakika fırınlarsanız, sonrasında galeta unu olarak kullanabilirsiniz.
Fodula Tarifi Nasıl Yapılır?
- Bir tencerede sıvı yağ ile soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.
- Ardından kuşbaşı etleri ekleyip, suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Havuç ve bezelyeleri ekleyip 2 dakika kadar bu şekilde kavurun.
- Tuz, rezene, anason, su ve doğranmış domatesleri de ekleyip, suyunu çekene kadar orta ateşte kontrollü olarak pişirin.
- Yuvarlak tam buğday ekmeğinin üzerini kapak olacak şekilde kesin ve ekmeğin içini alın.
- Suyunu çeken etli karışımı bu ekmeğin içerisine doldurun ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin.
- Küçük bir tavada tereyağını kızdırıp, ada çayı ile beraber kavurun.
- Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz ekmeğin kapağını kapatın ve ada çaylı tereyağını üzerine yayın.
- 175 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar fırında pişirdikten sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketebilirsiniz.
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