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  3. Fren yerine gaza bastı! Yaşlı adamı bastonuyla havalara uçurdu

Fren yerine gaza bastı! Yaşlı adamı bastonuyla havalara uçurdu

Şişli’de bir kadın sürücü, arabasını park ettiği yerden çıkarmaya çalıştığı esnada fren yerine gaza basınca o sırada kaldırımda yürümekte olan yaşlı adama çarptı. Neye uğradığına şaşıran adam takla atarak yere savruldu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan şoka giren sürücü ve yaşlı adamın durumu iyi olduğu belirtildi.

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22 Şubat 2021 Pazartesi 16:41
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