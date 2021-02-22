Fren yerine gaza bastı! Yaşlı adamı bastonuyla havalara uçurdu

Şişli’de bir kadın sürücü, arabasını park ettiği yerden çıkarmaya çalıştığı esnada fren yerine gaza basınca o sırada kaldırımda yürümekte olan yaşlı adama çarptı. Neye uğradığına şaşıran adam takla atarak yere savruldu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan şoka giren sürücü ve yaşlı adamın durumu iyi olduğu belirtildi.