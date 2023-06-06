Frenleri tutmayınca yan yattı! Tırın altında kalan sürücü feci şekilde can verdi!

Digor Yolu bölge trafik kavşağında meydana geldi. İran'dan Gürcistan'a zift götüren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, frenlerinin boşalması nedeniyle çıkarak devrildi. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

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Frenleri tutmayınca yan yattı! Tırın altında kalan sürücü feci şekilde can verdi!

Kars'ta frenleri boşalan İran plakalı tır yoldan çıkarak devrildi. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğlenden sonra Digor Yolu bölge trafik kavşağında meydana geldi. İran'dan Gürcistan'a zift götüren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, frenlerinin boşalması nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Frenleri tutmayınca yan yattı! Tırın altında kalan sürücü feci şekilde can verdi!

Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsünün cenazesi Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KAYNAK: İHA

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