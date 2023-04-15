Fuat Oktay: "Her alanda Türkiye hareket etmeye başladı, Bu da rahatsız ediyor birilerini"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Her alanda Türkiye hareket etmeye başladı. Birinci lige oynamaya başladı tabiri caizse. Bu da rahatsız ediyor birilerini." dedi.

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Oktay, Ayaş ziyareti kapsamında, Ilıca köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

FUAT OKTAY SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMONDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Burada yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerine işaret eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeniden balkon konuşması yaptırmayı ve AK Parti'nin Meclis'te de güçlü bir şekilde yer almasını hedeflediklerini söyledi.

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"TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNİN AKAMETE UĞRATILMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Hem içeriden hem de dışarıdan tüm güçlerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı durdurmak için her yolu mübah saydığını ve bir araya geldiğini belirten Oktay, bu şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesinin akamete uğratılmaya çalışıldığını kaydetti.

Oktay, Türkiye'yi bir enerji merkezi haline getirmek ve enerjide bağımlılığa son vermek istediklerini dile getirerek, "Şimdi hiçbir şey çıkmazken doğal gaz çıkmaya başladı. Karadeniz'de, Akdeniz'de aramaya başladık. Kendi denizlerimizi korumaya başladık. Orada mavi vatan diye artık bir kavram ürettik." diye konuştu.

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Türkiye'nin haklarını koruma ve doğal kaynaklarını kullanma iradesini gösterdiğini anlatan Oktay, "Türkiye fazla oluyor.' demeye başladılar. Türkiye fazla olacak zaten." ifadesini kullandı.

Oktay, geçmişte Türkiye'nin yurt dışından aldığı silahları, terörle mücadelede kullanması önünde çeşitli engeller çıkarıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"SADECE İHA, SİHA DA DEĞİL ARTIK. BUNUN ÇOK ÖTESİNE GEÇTİK"

"Recep Tayyip Erdoğan da tuttu, bununla alakalı çok güçlü bir irade koydu. Yüzde 15-20'lerden şimdi yüzde 80'e geldik savunma sanayindeki yerlilik oranı. Sadece İHA, SiHA da değil artık. Bunun çok ötesine geçtik. Bize vermedikleri her şeyi üretmeye başladık. Yani Kızılelma'sına kadar üretmeye başladık. Şimdi Milli Muharip uçağı çıkacak. İnsanlı ve insansız savaş uçağına kadar geldik. Kendi helikopterimizi ürettik. Şimdi onları ihraç etmeye başladık. Şimdi de uçak gemisini... Yani hayal bile değildi bunlar. Kendi kendimize ürettik. Şimdi daha büyüğünü üretmeye karar verdik. Bunlar rahatsız ediyor. Dışarıdakilerini rahatsız ediyor da içeridekileri niye rahatsız eder? O çok ilginç."

"TURİZMDE YENİ HEDEFİN 90 MİLYON TURİST VE 100 MİLYAR DOLAR GELİR"

Turizmde yeni hedefin 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir olduğunu ifade eden Oktay, "Her alanda Türkiye hareket etmeye başladı. Birinci lige oynamaya başladı tabiri caizse. Bu da rahatsız ediyor birilerini." dedi.

Oktay, Türkiye'nin ve vatandaşlarının çıkarlarını korumak için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapacaklarını belirterek, "Bunun için de hiç kimseden izin almaya ihtiyacımız yok. Hiç kimseye bu konuda görüş sormaya dahi ihtiyacımız yok ve böyle de davranmıyoruz." şeklinde konuştu.

OKTAY: "ŞİMDİ EKONOMİYİ BÜYÜTMEMİZ GEREKİYOR

Türkiye'nin ekonomi alanındaki sorunlarını çözeceğini ve ilerlemesine devam edeceğini kaydeden Oktay, "Şimdi ekonomiyi büyütmemiz gerekiyor ki artık burada yapılan müdahalelerin de önüne geçelim. Aynen diğer alanlarda olduğu gibi. Şimdi sıra ona geldi. Bunu da beraber başaracağız inşallah." dedi.

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