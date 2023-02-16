Furkan Tas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Tas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Tas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Tas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Tas 5 Mayıs 1997 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Taş şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Tas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osman Sahan yapmaktadır. Furkan Tas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1461 Trabzon FK futbol takımında oynamaktadır. 1461 Trabzon FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Furkan Tas'nin 1461 Trabzon FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Furkan Tas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furkantas30/

Furkan Tas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Tas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Furkan Tas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Tas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2013 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor

13 Ocak 2017 yılında Ofspor

18 Ocak 2017 yılında Trabzonspor

1 Ağu 2017 yılında Arsinspor

24 Ağu 2017 yılında Trabzonspor

25 Ağu 2017 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2018 yılında Trabzonspor

15 Ağu 2018 yılında Hekimoğlu

25 Aralık 2018 yılında Trabzonspor

15 Ocak 2019 yılında Tokatspor

28 Ağu 2019 yılında Altındağ Bld

17 Eylül 2020 yılında Etimesgut Bld

25 Ağu 2021 yılında Yomra Spor

12 Ocak 2023 yılında 1461 Trabzon

Furkan Tas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Tas şuan 1461 Trabzon FK takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Caykaraspor (2008-2009), Trabzon Idmanocagi (2009-2013), Trabzonspor (2013-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.