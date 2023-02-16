Tayfun Culha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayfun Culha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tayfun Culha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tayfun Culha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tayfun Culha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayfun Culha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tayfun Culha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tayfun Culha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tayfun Culha 23 Ekim 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tayfun Çulha şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tayfun Culha Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Servet Sever yapmaktadır. Tayfun Culha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1461 Trabzon FK futbol takımında oynamaktadır. 1461 Trabzon FK takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tayfun Culha'nin 1461 Trabzon FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tayfun Culhaboyu ve yaşı kaç

Tayfun Culha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tayfun Culha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Tayfun Culha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tayfun Culha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2018 yılında Hürriyet Spor

8 Şubat 2023 yılında 1461 Trabzon

Tayfun Culha kimdir

Tayfun Culha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tayfun Culha şuan 1461 Trabzon FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cubuk Genclikspor

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Tayfun Culha nereli

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