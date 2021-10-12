Gal Arılarının Çin, Japonya ve ABD'den sonra Türkiye'de de görülmesinin ardından, tarımcılar ve vatandaşlar paniğe kapıldı. Peki bu arılara neden katil denir? Zararları var mıdır? İnsana zarar verir mi? İşte en çok merak edilen "Gal Arısı nedir, nerede görülür? Katil Gal Arısı zararlı mıdır, öldürür mü?" sorularının yanıtları...

GAL ARISI NEDİR, NEREDE GÖRÜLÜR? KATİL GAL ARISI ZARARLI MIDIR, ÖLDÜRÜR MÜ?

Gal Arısı, nam-ı diğer "Katil Arı"sının anavatanı Çin'dir. Gal Arısı yüksek miktarda Gal oluşumu sağlar, bu da bitkilerin fotosentez yapmasına engel olur. Gal'ın miktarının yüksek olduğu yerde bitkiler büyüyemez. Bunun yanı sıra bitkiler, meyveler ve çiçeklerde ciddi azalışlarla karşılaşılır. Bazı ağaçlarda ya da bitkilerde olağandışı topaklar veya kütleler ortaya çıkabilir. Bu garip oluşumlara safra ya da gal adı verilir. Gal Arıları da bu kütleleri bitkilere yüksek miktarda aktarır, özellikle yaşam alanları ve en sevdiği ağaç türü kestane ağaçlarıdır. Gal Arıları kestanelerin içine girip gelişmeyi ve rekolteyi engeller. Bu arılar, bir bitkide beslenerek veya bitki dokularına yumurta bırakarak gal oluşumunu başlatırlar. Önce Çin, sonra Japonya, ABD derken, Gal Arıları Türkiye'ye de bulaştı.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ!

Son olarak Katil Gal Arıları Zonguldak'ta görüldü. Gal arıları ile ilgili olarak bölge orman müdürlüğü açıklama yaptı. Müdürlük açıklamasında, ''Ağacı hastalıklara karşı dayanıksız hale getirerek büyümesine ve gelişmesine engel olur. Mayıs, Haziran ve Temmuz boyunca ağaçlarda hissedilir derecede zararı görülür'' ifadelerini kullandı.