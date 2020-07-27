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  3. Galatasaray yeni sezon formalarını satışa sundu!

Galatasaray yeni sezon formalarını satışa sundu!

Süper Lig'i bu sezon 6. sırada bitiren Galatasaray, 2020-2021 sezonunda giyeceği iç ve dış saha formalarını Muslera ve Emre Akbaba'yla tanıttı. Formalarda ateş temasından esinlenilen Galatasaray'ın yeni formaları 279,90 TL'den satışa sunuldu.

2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıtan Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, formaların yeni dizaynında alevden ilham alındığı belirtilerek, "Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor" denildi.

Galatasaray yeni sezon formalarını satışa sundu!Galatasaray yeni sezon formalarını satışa sundu!Galatasaray yeni sezon formalarını satışa sundu!Galatasaray yeni sezon formalarını satışa sundu!

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27 Temmuz 2020 Pazartesi 17:43
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