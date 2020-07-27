Galatasaray yeni sezon formalarını satışa sundu!

Süper Lig'i bu sezon 6. sırada bitiren Galatasaray, 2020-2021 sezonunda giyeceği iç ve dış saha formalarını Muslera ve Emre Akbaba'yla tanıttı. Formalarda ateş temasından esinlenilen Galatasaray'ın yeni formaları 279,90 TL'den satışa sunuldu.