Gazeteci Hasan Basri Akdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Hasan Basri Akdemir'in biyografisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisan mezunu Hasan Basri Akdemir, katıldığı televizyon programlarında yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Hasan Basri Akdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Hasan Basri Akdemir'in biyografisi.