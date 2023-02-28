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Gazeteci Hasan Basri Akdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Hasan Basri Akdemir'in biyografisi
Gazeteci, Sunucu, Yazar Hasan Basri Akdemir yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Hasan Basri Akdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Gazeteci, Sunucu, Yazar Hasan Basri Akdemir'in biyografisi.
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