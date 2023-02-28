Gazeteci Murat Ağırel kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, ne mezunudur? Murat Ağırel'in hayat biyografisi Gazeteci olan Murat Ağırel özellikle Halk TV'de yapmış olduğu siyasi yorum ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek Murat Ağırel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Murat Ağırel'in biyografisi.