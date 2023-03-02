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Gazeteci Murat Özel kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Murat Özel'in biyografisi
Katıldığı televizyon programlarına çok dikkat çekici yorum ve analizleri ile izleyicilerin dikkatini çekerek Gazeteci Murat Özel kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? araştırmaya başladılar. İşte Murat Özel'in biyografisi.
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