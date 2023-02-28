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Gazeteci Timur Soykan kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır, ne mezunudur? Timur Soykan'ın hayat biyografisi
Gazeteci olan Timur Soykan özellikle Halk TV'de yapmış olduğu siyasi yorum ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek Timur Soykan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Timur Soykan'ın biyografisi.
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