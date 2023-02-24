Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem deprem felaketiyle 11 ili etkilemiş o illerin bir tanesi de Gaziantep olması nedeniyle vatandaşlar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in biyografisi

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi 1

Ülkemizde yaşanan 11 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından o illerin belediye başkanları merak edilerek araştırılmaya başlandı. O illerden bir tanesi de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Peki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in biyografisi. Detaylar haberimizde.

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