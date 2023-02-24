Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? Biyografisi Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem deprem felaketiyle 11 ili etkilemiş o illerin bir tanesi de Gaziantep olması nedeniyle vatandaşlar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in biyografisi