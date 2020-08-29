Gaziantep'te sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden 1957 kişiye ceza uygulandı
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 1957 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün 1957 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1957 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 16 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 328 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
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