Gecenin ucunda konusu ne? Gecenin ucunda dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler? İşte özeti...

Gecenin ucunda konusu ne? Gecenin ucunda dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler? İşte dizinin özeti... Yeni sezon hazırlıklarını süren Star TV'den yeni bir dizi müjdesi geldi. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ü yıllar sonra aynı projede buluşturacak olan Gecenin Ucunda dizisinin detayları belli oldu.

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Otuzlu yaşlarına gelmiş ama geçmişe dönüp baktığında hayatını aslında yaşayamamış biri olduğunu fark eden Macide'nin hikayesini izleyeceğiz Atagül'ün gözünden. İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...

GECENİN UCUNDA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gecenin Ucunda dizisi İstanbul ve Ankara'da çekiliyor. İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Gecenin Ucunda dizisinde renkli görüntüler oluştu.

OYUNCULARI KİMLER? İŞTE ÖZETİ...

Gecenin Ucunda dizisinin oyuncuları arasında şu isimler yer alıyor;

Neslihan Atagül

Bestemsu Özdemir

Kadir Dogulu

Zuhal Olcay

Sarp Levendoglu

Bertan Asllani

Özge Özder

Kaan Tasaner

Tuba Ünsal

Aleyna Özgeçen

Hazal Senel

Hazal Senel

Ebru Aykaç

Aysun Metiner

Tugay Bahsi

Levent Özdilek

Cem Avnayim

Sencan Güleryüz

Gonca Yakut