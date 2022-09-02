Gecenin ucunda konusu ne? Gecenin ucunda dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler? İşte özeti...

Gecenin ucunda konusu ne? sorusu yayınlanan ilk fragmanla birlikte merak konusu haline geldi. İzleyenlerin en merak ettiği soruların başında ise Gecenin ucunda dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler? başlıkları geldi. Merak edenler için işte dizinin özeti...

Gül Erdoğan
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Gecenin ucunda konusu ne? Gecenin ucunda dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler? İşte özeti...

Gecenin ucunda konusu ne? Gecenin ucunda dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler? İşte dizinin özeti... Yeni sezon hazırlıklarını süren Star TV'den yeni bir dizi müjdesi geldi. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ü yıllar sonra aynı projede buluşturacak olan Gecenin Ucunda dizisinin detayları belli oldu.

GECENİN UCUNDA KONUSU NE?

Otuzlu yaşlarına gelmiş ama geçmişe dönüp baktığında hayatını aslında yaşayamamış biri olduğunu fark eden Macide'nin hikayesini izleyeceğiz Atagül'ün gözünden. İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide, kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girecektir...

GECENİN UCUNDA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gecenin Ucunda dizisi İstanbul ve Ankara'da çekiliyor. İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Gecenin Ucunda dizisinde renkli görüntüler oluştu.

OYUNCULARI KİMLER? İŞTE ÖZETİ...

Gecenin Ucunda dizisinin oyuncuları arasında şu isimler yer alıyor;

Neslihan Atagül
Bestemsu Özdemir
Kadir Dogulu
Zuhal Olcay
Sarp Levendoglu
Bertan Asllani
Özge Özder
Kaan Tasaner
Tuba Ünsal
Aleyna Özgeçen
Hazal Senel
Hazal Senel
Ebru Aykaç
Aysun Metiner
Tugay Bahsi
Levent Özdilek
Cem Avnayim
Sencan Güleryüz
Gonca Yakut

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