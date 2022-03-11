Gelinim Mutfakta 11 Mart 2022 Cuma puan durumu | 11 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 11 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 11 Mart 2022 Cuma puan durumu...

A+ A-

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 11 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta11 Mart 2022 Cuma puan durumu.... GELİNİM MUTFAKTA 11 MART 2022 CUMA PUAN DURUMU Miyase: Yeşim: Hasret: Fatma: 11 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz belli olmadı. HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ? Haftanın birincisi ve elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri