Gelinim Mutfakta 13 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 13 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 13 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 13 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yağnur:

Yaren:

Hazal:

13 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz puanlama yapılmadığı için birinci belli değil. Haberimiz güncellenecektir...

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler haftanın ilk gününde poşe tavuk tarifi için mücadele etti.

Gelinim Mutfakta Poşe Tavuk tarifi | Poşe Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?