Gelinim Mutfakta Poşe Tavuk tarifi | Poşe Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde kıyasıya mücadele başladı. Gelinlerin Poşe Tavuk yapacağını duyan izleyici tarifi araştırmaya başladı. Biz de bunun üzerine Poşe Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Poşe Tavuk tarifi...

POŞE TAVUK MALZEMELERİ

1 bütün tavuk

4-5 adet bebek havuç

4 adet taze patates

5-6 tane arpacık soğan

Tuz

Karabiber

Sosu için:

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı domates salçası

POŞE TAVUK TARİFİ

Bir kapta yoğurt, domates salçası, kekik, ince kıyılmış biberiye, tereyağı, limon kabuğu rendesi, ezilmiş sarımsak ve limon suyunu iyice karıştırın.

Karışımı tavuğun her yerine gelecek şekilde yayın. Tavuğun içini arpacık soğanı ve limonla doldurun.

Son olarak yarım limonu içine koyun ve tavuğu yanmaz ip ile bağlayın ve fırın poşetine alın.

Poşetin içine bebek havuç ve dörde bölünmüş patatesleri ekleyin. Poşetin ağzını iyice kapatıp delikler açın. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 45-50 dakika pişirin.