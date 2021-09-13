İBB 1200 TL destek avans başvuru şartları nedir? 1200 TL destek avansı kimler alabilir?Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic'ten şaşırtıcı itiraf! "Transferleri ben yapmadım"Gökhan Alkan - Nesrin Cevadzade ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade neden ayrıldı?Bakırköy’de taksici terörü yaşandı! Kısa mesafe nedeniyle müşteriyi kabul etmediGözde çiftten üzen haber! Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan ile evlenme teklifi ettiği Nesrin Cevadzade ayrıldı mı?15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu 2021?CANLI YAYIN! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programında konuşuyor!Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim, PCR testi ve öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama!Gelinim Mutfakta 13 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 13 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Gelinim Mutfakta Poşe Tavuk tarifi | Poşe Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. YEMEK TARİFLERİ
  3. Gelinim Mutfakta Poşe Tavuk tarifi | Poşe Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Poşe Tavuk tarifi | Poşe Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde gelinler Poşe Tavuk tarifini deniyor. İzleyici tarifin nasıl yapıldığını merakla araştırıyor. Peki Poşe Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Poşe Tavuk tarifi...

Gelinim Mutfakta Poşe Tavuk tarifi | Poşe Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde kıyasıya mücadele başladı. Gelinlerin Poşe Tavuk yapacağını duyan izleyici tarifi araştırmaya başladı. Biz de bunun üzerine  Poşe Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Poşe Tavuk tarifi...

POŞE TAVUK MALZEMELERİ

1 bütün tavuk

4-5 adet bebek havuç

4 adet taze patates

5-6 tane arpacık soğan

Tuz

Karabiber

Sosu için:

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı domates salçası

Gelinim Mutfakta Poşe Tavuk tarifi | Poşe Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

POŞE TAVUK TARİFİ 

Bir kapta yoğurt, domates salçası, kekik, ince kıyılmış biberiye, tereyağı, limon kabuğu rendesi, ezilmiş sarımsak ve limon suyunu iyice karıştırın.

Karışımı tavuğun her yerine gelecek şekilde yayın. Tavuğun içini arpacık soğanı ve limonla doldurun.

Son olarak yarım limonu içine koyun ve tavuğu yanmaz ip ile bağlayın ve fırın poşetine alın.

Poşetin içine bebek havuç ve dörde bölünmüş patatesleri ekleyin. Poşetin ağzını iyice kapatıp delikler açın. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 45-50 dakika pişirin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT