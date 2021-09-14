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Gelinim Mutfakta 14 Eylül 2021 Salı puan durumu | 14 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da heyecan sürüyor. Yarışmacılardan kimin birinci olup çeyrek altını kazandığı merak ediliyor. Peki 14 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 14 Eylül 2021 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 14 Eylül 2021 Salı puan durumu | 14 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Biz de bunun üzerine  14 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 14 Eylül 2021 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 14 EYLÜL 2021 SALI PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yağnur: 

Yaren: 

Hazal: 

14 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı. Oylama yapılır yapılmaz haberimiz güncellenecektir.

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler haftanın ikinci gününde Acı Biber Reçelli Muska Böreği tarifini denedi.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta Acı Biber Reçelli Muska Böreği tarifi | Acı Biber Reçelli Muska Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

 

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