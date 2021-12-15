Gelinim Mutfakta 15 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu | 15 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde birinci olan yarışmacı merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine '15 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 15 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Miyase:

Aslıhan:

Yeşim:

Damla:

15 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli değil...

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 18 puan toplayan gelin damla ikinci çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

Gelinim Mutfakta 14 Aralık 2021 Salı puan durumu | 14 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?