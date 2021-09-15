Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu | 15 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Demet Akalın'ın keyifli sunumuyla hafta içi her gün Kanal D izleyicisi karşısına geçen yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Gelinlerin verilen tarifi en güzel yapmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği yarışmada günün birincisi merak ediliyor. Peki 15 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yağnur:

Yaren:

Hazal:

15 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci belli değildir. Kayınvalideler oylarını kullanır kullanmaz haberimiz güncellenecektir.

GÜNÜN TARİFİ

Bugün gelinler kızarmış pirinç topları yaparak kayınvalidelerin beğenisine sundu.

Gelinim Mutfakta kızarmış pirinç topları tarifi | Kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?