Gelinim Mutfakta kızarmış pirinç topları tarifi | Kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında günün tarifi olan kızarmış pirinç toplarının nasıl yapılacağı izleyici tarafından merak edildi. Biz de haberimizde Kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta kızarmış pirinç topları tarifi...

KIZARMIŞ PİRİNÇ TOPLARI MALZEMELERİ!

2 çay bardağı pirinç

4 çay bardağı su

1 çay bardağı kaşar Peyniri rendesi

1 adet yumurta

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber

Gerekirse 1-2 yemek kaşığı un

Üzeri için;

1-1, 5 çay bardağı galeta unu

İçi için;

Küçük dilimlenmiş kaşar peyniri veya mozerella peyniri

Kızartmak için;

Sıvı yağ

KIZARMIŞ PİRİNÇ TOPLARI TARİFİ

Pirinci yıkayıp, tuzlu suda haşlayıp süzgece alıp, fazla suyunu süzdürüp soğumaya bırakıyoruz.

Soğuyan pirinci büyük bir kaba alıp, yumurta, kıyılmış maydanozu, kaşar peyniri rendesi, tuzu biberi ekleyip pirinçler bir birine yapışana kadar yoğuruyoruz.

Cıvık olduysa bir iki yemek kaşığı un ilave edip tekrar yoğuruyoruz.

Yanımıza bir kase su alıp, elimizi ıslatıp, pirinç malzemesinden cevizden biraz büyük parça alıp avucumuzun içi ile açıp, peynir koyup, yuvarlayıp kapatıyoruz.

Galeta ununa bulayıp kenara alıyoruz, tüm pirinç malzemesi bitene kadar bu şekilde hazırlayıp, kızgın yağda kızartıyoruz. Sıcak olarak servis yapıyoruz. Afiyet olsun.