Gelinim Mutfakta 16 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 16 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı programda haftanın finalinden bir gün önce kimin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 16 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 16 Aralık 2021 Perşembe puan durumu...
Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında haftanın üçüncü gününde hangi gelinin birinci olacağı merak edildi. Peki 16 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 16 Aralık 2021 Perşembe puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU
Miyase:
Aslıhan:
Yeşim:
Damla:
16 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi henüz belli olmadı...
DÜN NE OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın tam ortasında bugün gün toplamında Kaynanalardan 18 puan toplayan gelin Miyase beşinci çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.
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