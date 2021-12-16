Gelinim Mutfakta 16 Aralık 2021 Perşembe puan durumu | 16 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı programda haftanın finalinden bir gün önce kimin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 16 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 16 Aralık 2021 Perşembe puan durumu...

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