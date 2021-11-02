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Gelinim Mutfakta 2 Kasım 2021 Salı puan durumu | 2 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bu hafta ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla ekrana gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da günün birincisi merak ediliyor. 2 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 2 Kasım 2021 Salı puan durumu...

Gelinim Mutfakta 2 Kasım 2021 Salı puan durumu | 2 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D izleyicisi karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Ballı Susamlı Tavuk tarifi deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sundu. Gelinlerden en yüksek puanı alan ve birinci olan yarışmacı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde '2 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 2 Kasım 2021 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 2 KASIM 2021 SALI PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Yeşim: 

Havvanur: 

2 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da Haftanın ilk gününde gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Yeşim 6. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 1 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu | 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

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