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Gelinim Mutfakta 21 Aralık 2021 Salı puan durumu | 21 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Verilen tarifi en güzel yaparak kayınvalidelerin beğenisine sunan gelinlerden günün birincisi kim oldu? Ekranların fenomen yarışması Gelinim Mutfakta 21 Aralık 2021 Salı puan durumu merak ediliyor. Peki21 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta 21 Aralık 2021 Salı puan durumu | 21 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci günü kimin birinci olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde '21 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 21 Aralık 2021 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 21 ARALIK 2021 SALI PUAN DURUMU

Miyase: 8

Yeşim:  18

Damla: 18

Pınar: 9

Gelinim Mutfakta 21 Aralık 2021 Salı puan durumu | 21 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

21 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 18 puan toplayan gelinler arasındaki kura sonucunda Yeşim 17. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

Gelinim Mutfakta 21 Aralık 2021 Salı puan durumu | 21 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 21 puan toplayan gelin Miyase 6. çeyrek altını yakasına takmayı başardı.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 20 Aralık 2021 Pazartesi puan durumu | 20 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 21 Aralık 2021 Salı puan durumu | 21 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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