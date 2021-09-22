22 Eylül 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Mahkeme tutuklama kararı verdi! Kendisini ikinci kattan aşağıya attıProf. Dr. Doğan Kuban kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?Son dakika | Tarih Vakfı duyurdu: Prof. Dr. Doğan Kuban hayatını kaybettiTuzla'da Anne Çocuk Eğitim Merkezi öğretmenleri yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor!Adana'da evlat vahşeti! Uyuşturucu bağımlısı genç ailesini sürekli darp ediyor!AK Partili isimleri sahte hesaptan hedef alan eski Savcı'nın duruşması gerçekleştirildi!Adana’da aşı olmayan sanayici kardeşler korona virüsten dolayı hayatlarını kaybettilerMütezayit ne demek, TDK'ya göre Mütezayit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hicran isminin anlamı nedir, Hicran ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu | 22 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu | 22 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde hangi yarışmacını birinci olduğu merakla araştırılıyor. Peki 22 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu | 22 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yarışmasında kimin birinci olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2021 puan durumuna yer verdik.  22 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtını merak edenler haberimizden öğrenebilir. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 22 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Aslıhan: 14

Yaren: 16

Hazal: 17

Yekta: 12

Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2021 puan durumu | 22 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

22 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Haftanın üçüncü gününde gün toplamında kayınvalidelerden 17 puan toplayan gelin Hazal ilk çeyrek altınını yakasına taktı.

GÜNÜN TARİFİ

Gelinim Mutfakta programının bu bölümünde gelinler güveç kebabı tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizden öğrenebilir.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta güveç kebabı tarifi | Güveç kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
16
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT