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Gelinim Mutfakta 23 Haziran 2022 Perşembe puan durumu | 23 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'da finalden önceki son gün kimin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 23 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 23 Haziran 2022 Perşembe puan durumu

Gelinim Mutfakta 23 Haziran 2022 Perşembe puan durumu | 23 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da heyecan dorukta. Haftanın finaline bir gün kala gelinlerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Bugün kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak, çeyrek altını yakasına takmayı başaran ismin kim olduğu merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde ' 23 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 23 Haziran 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 23 HAZİRAN PERŞEMBE PUAN DURUMU

Damla:  14

Hasret: 8

Aslıhan: 15

Yeşim: 13

Gelinim Mutfakta 23 Haziran 2022 Perşembe puan durumu | 23 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

23 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta programında haftanın dördüncü gününde birinci olan isim 15 puanla Aslıhan oldu.

Gelinim Mutfakta 23 Haziran 2022 Perşembe puan durumu | 23 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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