Efdal ne demek, TDK'ya göre Efdal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Miraç Kandili mesajları kısa ve öz 2022 | Miraç Kandili sözleri resimliKendall Jenner'dan anadan üryan paylaşım! Sere serpe yere uzandı! Göğüslerini sansürlemeye bile gerek duymadı!Son dakika | Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, müzakere çağrısı yaptı! Putin anında hazırız mesajı verdiSavcı Sayan bombayı patlattı! CHP ve İYİ Parti arasında çıkan kavganın nedeni "Pes" dedirtti! İpler iyice gerildi!Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor (canlı yayın)En güzel Miraç Kandili mesajları resimli 2022 | En anlamlı Miraç Kandili sözleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan batı ülkeleri ve Avrupa Birliğine Ukrayna eleştirisi: Hepsi bol bol nasihat çekiyorlar, ne yaptınız, ne yapıyorsunuz?Ebru Gündeş'in gönlünü kaptırdığı iş insanı Rassan Khoshnaw çapkın çıktı! Aşkı buldu derken hüsrana uğradı! Bu fotoğraf ünlü şarkıcıyı üzecek!UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı mı? Galatasaray'ın rakibi kim oldu?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 25 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 25 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Gelinim Mutfakta 25 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 25 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 25 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 25 Şubat 2022 Cuma puan durumu...

Gelinim Mutfakta 25 Şubat 2022 Cuma puan durumu | 25 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 25 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 25 Şubat 2022 Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 25 ŞUBAT 2022 CUMA PUAN DURUMU

Miyase: 

Deniz: 

Yeşim: 

Hasret: 

25 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? KİM ELENDİ?

Henüz kimin birinci olduğu ve hangi gelinin elendiği belli olmadı.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 24 Şubat 2022 Perşembe puan durumu | 24 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 23 Şubat 2022 Çarşamba puan durumu | 23 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 22 Şubat 2022 Salı puan durumu | 22 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 21 Şubat 2022 Pazartesi puan durumu | 21 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT