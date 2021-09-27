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Gelinim Mutfakta 27 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 27 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde kimin birinci olduğu merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 27 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 27 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 27 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 27 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan program gelinim Mutfakta haftaya yeni bir başlangıç yaptı. Çıtır Tavuk Bagetleri tarifini deneyen gelinlerden kimin birinci olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki 27 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 27 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Büşra: 

Yeşim: 

27 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

153. Haftanın finalinde kaynanalardan topladığı 80 puan ile 5 altın bileziği kazanmayı hak eden gelin Yaren oldu. 64 puan ile elenen kayınvalide ve gelin Cevriye hanım ve Yekta oldu 

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 24 Eylül 2021 Cuma puan durumu | 24 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

 

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