Gelinim Mutfakta 28 Aralık 2021 Salı puan durumu | 28 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde birinci olan gelinin kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde '28 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 28 Aralık 2021 Salı puan durumu...
Ekranların en sevilen programlarından olan Gelinim Mutfakta'da yarışma heyecanı sürüyor. Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan programda haftanın ikinci günü birinci olan isim merak konusu oldu. Peki 28 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 28 Aralık 2021 Salı puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA 28 ARALIK 2021 SALI PUAN DURUMU
Miyase:
Yeşim:
Damla:
Deniz:
28 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Henüz günün birincisi belli olmadı.
DÜN NE OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü Miyase günün birincisi oldu.
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