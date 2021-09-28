Gelinim Mutfakta 28 Eylül 2021 Salı puan durumu | 28 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü bölümünde kimin birinci olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 28 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 28 Eylül 2021 Salı puan durumu...

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde kimin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 28 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 28 Eylül 2021 Salı puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 28 EYLÜL 2021 SALI PUAN DURUMU Aslıhan: Yaren: Büşra: Yeşim: 28 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Henüz birinci belli olmadı... GÜNÜN TARİFİ Gelinim Mutfakta programında haftanın ikinci gününde gelinler Beşamlli Kumpir tarifini denedi. Gelinim Mutfakta Beşamalli Kumpir tarifi |Beşamalli Kumpir nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta 27 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 27 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? gelinim mutfakta