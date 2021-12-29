Gelinim Mutfakta 29 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu | 29 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 833. bölümde kimin birinci olduğu merak ediliyor. Gelinlerin birbirleriyle en güzel yemeği yapmak için kıyasıya yarıştığı programda en yüksek puanı alan gelin kim oldu? 29 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın üçüncü gününde çeyrek altının sahibi hangi gelin oldu? İşte Gelinim Mutfakta 29 Aralık 2021 Çarşamba puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Deniz:

29 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz günün birincisi açıklanmadı...

DÜN NE OLDU?

Haftanın ikinci gününde günün birincisi olarak çeyrek altını kazanan yarışmacı, kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Yeşim oldu.

Gelinim Mutfakta 28 Aralık 2021 Salı puan durumu | 28 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?