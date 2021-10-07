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Gelinim Mutfakta 7 Ekim 2021 Perşembe puan durumu | 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışma programında haftanın finalinden bir gün önce heyecanlı rekabet sürüyor. Peki 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 7 Ekim 2021 Perşembe puan durumu...

Gelinim Mutfakta 7 Ekim 2021 Perşembe puan durumu | 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

7 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta 155. Haftanın 774. Bölüm Fragmanında, Beyhan Hanım, kendisini kaynanalar odasının başkanı seçiyor. Beyhan Hanımın, yanında getirdiği posteri kaynanalar odasına asarak tartışmaya olanak sağlıyor. Posterde Beyhan Hanım kendisini Kaynanalar Odası Başkanı olarak lanse edince ortalık karışıyor. Bu duruma en çok Nuray Hanım karşı çıkıyor. Peki 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 7 Ekim 2021 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 7 EKİM 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Yeşim: 

Sümeyye: 

7 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli değildir. Haberimiz güncellenecektir...

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın tam ortasında gün toplamında Kaynanalardan 22 puan toplayan gelin Aslıhan 11. çeyrek altınını yakasına taktı. Puanları aşağıdaki haberimizden öğrenebilirsiniz..

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 6 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu | 6 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

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