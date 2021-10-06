Gelinim Mutfakta 6 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu | 6 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 155. Haftanın 773. Bölüm Fragmanında, Beyhan Hanım, Yeşim'i delirtmeye devam ediyor. Beyhan Hanımın, Nuray Hanım ile puanlama ticareti Yeşim'i deli ediyor. Belli bir paraya Nuray Hanımdan puan aldığını söyleyen Beyhan Hanım, gelini Yeşim'in sert tepkisine neden oluyor.

Filiz hanıma gelen çiçekler göz kamaştırıyor. Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü günü kimin birinci olduğunu merak edenler 6 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunu araştırıyor. İşte Gelinim Mutfakta 6 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren:

Yeşim:

Sümeyye:

6 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmamıştır..

DÜNÜ BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Sümeyye ilk çeyrek altınını yakasına taktı...

Gelinim Mutfakta 5 Ekim 2021 Salı puan durumu | 5 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler haftanın üçüncü gününde gelin bohçası tarifini deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sundular. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizden öğrenebilir...

Gelinim Mutfakta gelin bohçası tarifi | Gelin bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?