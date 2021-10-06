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Gelinim Mutfakta gelin bohçası tarifi | Gelin bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinlerin marifetlerini sergilediği yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler gelin bohçası tarifini deniyor. Peki Gelin bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta gelin bohçası tarifi...

Gelinim Mutfakta gelin bohçası tarifi | Gelin bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programında haftanın üçüncü gününde gelinler gelin bohçası tarifini deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sunuyor. Kaçırmadan izleyenler tarifi merakla araştırıyor. Biz de haberimizde Gelin bohçası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına yer verdik. İyi seyirler...

GELİN BOHÇASI MALZEMELERİ NELERDİR?

-500 gr küçük doğranmış kuşbaşı et

-1 su bardağı haşlanmış bezelye

-1-2 tane biber

-1 tane domates

-1 tane soğan

-Yarım çay bardağı sıvı yağ

-Tuz, karabiber

Krep malzemesi;

-1 buçuk su bardağı süt

-2 yumurta

-4-5 kaşık sıvı yağ

-1 su bardağı kadar un

-Tuz

Beşamel sos için;

-1 buçuk su bardağı süt

-1 buçuk çorba kaşığı un

-1 çorba kaşığı tereyağı

-Tuz karabiber

-Üzerine kaşar peyniri dilimleri

GELİN BOHÇASI NASIL YAPILIR?

-Eti düdüklü tencerede pişirin, sonra tavaya alıp yağını ekleyin.

-Soğanı ve biberleri doğrayıp etlere ekleyin. Bezelyeleri haşlayıp domateslerle beraber ekleyip tuzunu, karabiberini ayarlayın.

-Krepler için bütün malzemeleri karıştırma kabına alıp iyice çırpın.

-Krep tavasının altını biraz yağ sürün ve hamurdan bir kepçe alıp ısıttığınız tavaya alıp yayın ve hepsini bu şekilde pişirin.

-Beşamel sosu için un ve yağı küçük bir tencereye alıp kavurun. Sütü ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberi ekleyip kapatın.

-Bir tane krebi bir kasenin içine serili bir şekilde yerleştirin. Üzerine etli karışımdan dört kaşık kadar dökün. Karşılıklı iki tarafını etlerin üzerine katlayın sonra diğer iki katlayın ve pişireceğiniz tepsiye katlanmış tarafı alta gelecek şekilde yerleştirin

-Üzerine beşamel sos döküp kaşar dilimlerini yerleştirin. Önceden ısıttığınız 200 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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