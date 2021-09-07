Gelinim Mutfakta 7 Eylül 2021 Salı puan durumu | 7 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Demet Akalın'ın sunumuyla Kanal D'de izleyici karşısına geçiyor. Bu bölümde Sebze Kulesi tarifini deneyen yarışmacılardan kimin birinci olarak çeyrek altını kazandığı merak ediliyor. Peki 7 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 7 Eylül 2021 Salı puan durumu...

Gelinlerin, verilen tarifi en güzel yaparak kayınvalidelerin beğenisine sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi merak ediliyor. Haftanın ikinci gününde gelinler Sebze Kulesi tarifini deneyerek en yüksek puanı kazanmaya çalışıyor. Peki 7 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Bu sorunun yanıtını merak edenler için haberimizde Gelinim Mutfakta 7 Eylül 2021 Salı puan durumuna yer verdik. İşte detaylar... GELİNİM MUTFAKTA 7 EYLÜL 2021 SALI PUAN DURUMU Aslıhan: Büşra: Yağnur: Yaren: 7 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Henüz puanlama yapılmadığı için birinci belli değildir. Puanlama yapılır yapılmaz çeyrek altını kazanan yarışmacının ismini haberimizden öğrenebilirsiniz... GÜNÜN TARİFİ Gelinler haftanın ikinci gününde Sebze Kulesi tarifini denedi. Gelinim Mutfakta Sebze Kulesi tarifi | Sebze Kulesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? gelinim mutfaktaKanal D