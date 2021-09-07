Gelinim Mutfakta Sebze Kulesi tarifi | Sebze Kulesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler Sebze Kulesi tarifini deniyor. İzleyiciler merakla nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki Sebze Kulesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Sebze Kulesi tarifi
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta Demet Akalın'ın sunumuyla devam ediyor. Bugün, gelinler Sebze Kulesi tarifi deneyecek. İzleyiciler merakla tarifin nasıl yapılacağını araştırıyor. Biz de bunun üzerine Sebze Kulesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? soruların yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Sebze Kulesi tarifi...
SEBZE KULESİ MALZEMELERİ
1’er adet patlıcan, kabak, kırmızı biber, havuç
2 adet mantar
Sos için:
2 tutam fesleğen
Yarım çorba kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık
1 diş sarımsak
1 çay bardağı zeytinyağı
Bir tutam tuz, karabiber
Peynir için:
1 çorba kaşığı tulum peyniri
1 çorba kaşığı beyaz peynir
Yarım çorba kaşığı krema
Birer tutam taze kekik ve biberiye
Servis için:
Akdeniz yeşillikleri
SEBZE KULESİ TARİFİ
Sebzeleri 1 cm kalınlığında doğrayın.
Izgarada pişirin.
Sos için verilen tüm malzemeyi mikserleyip sos hazırlayın.
Sebzeleri kalıp yardımı ile kule şekline getirin.
Peynir malzemesini de köfte kıvamına getirerek, oval şekilde hazırlayın.
Kulenin üzerine koyarak orta ısılı fırına sokup çıkarın.
Akdeniz yeşillikleriyle servis yapın.