Gelinim Mutfakta Sebze Kulesi tarifi | Sebze Kulesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta Demet Akalın'ın sunumuyla devam ediyor. Bugün, gelinler Sebze Kulesi tarifi deneyecek. İzleyiciler merakla tarifin nasıl yapılacağını araştırıyor. Biz de bunun üzerine Sebze Kulesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? soruların yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Sebze Kulesi tarifi...

SEBZE KULESİ MALZEMELERİ

1’er adet patlıcan, kabak, kırmızı biber, havuç

2 adet mantar

Sos için:

2 tutam fesleğen

Yarım çorba kaşığı kavrulmuş dolmalık fıstık

1 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

Bir tutam tuz, karabiber

Peynir için:

1 çorba kaşığı tulum peyniri

1 çorba kaşığı beyaz peynir

Yarım çorba kaşığı krema

Birer tutam taze kekik ve biberiye

Servis için:

Akdeniz yeşillikleri

SEBZE KULESİ TARİFİ

Sebzeleri 1 cm kalınlığında doğrayın.

Izgarada pişirin.

Sos için verilen tüm malzemeyi mikserleyip sos hazırlayın.

Sebzeleri kalıp yardımı ile kule şekline getirin.

Peynir malzemesini de köfte kıvamına getirerek, oval şekilde hazırlayın.

Kulenin üzerine koyarak orta ısılı fırına sokup çıkarın.

Akdeniz yeşillikleriyle servis yapın.