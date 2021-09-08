Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu | 8 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kanal D ekranlarının vazgeçilmez yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde yarışmacılardan hangisinin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 8 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Gelinler bugün Ispanaklı Patates tarifini deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sundu. Peki 8 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 7 EYLÜL 2021 SALI PUAN DURUMU Aslıhan: Büşra: Yağnur: Yaren: 7 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Gelinim Mutfakta’da haftanın üçüncü gününde çeyrek altının sahibi henüz belli olmadı.. GÜNÜN TARİFİ Gelinler bugün Ispanaklı Patates yaparak kayınvalidelerin beğenisine sunacaklar... Gelinim Mutfakta Ispanaklı Patates tarifi | Ispanaklı Patates nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? gelinim mutfaktaKanal D