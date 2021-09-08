Site sakinleri rahat bir nefes aldı! Pendik'te 26 kişilik çeteye dev operasyon!Bakırköy’de ağaç devrildi; dal çarpan kadın yaralandıİzleyiciye veda edecek olan Sen Çal Kapımı dizisi sosyal medyayı salladı! Twitter'da '#sonkezsençalkapımı' trend oldu!Son dakika | Eski AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybettiMüge Anlı'da bugün ne oldu? | ATV Müge Anlı bugünkü programı full izle Youtube | 8 Eylül 2021 Çarşamba Müge Anlı izleAylar boyunca sürecek internet kesintisi yaşanacak! Bilim insanından flaş iddia!Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Evli mi? Kaç çocuğu var?Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim 2. sezon ne zaman?KYK 6.tip yurt nedir? | KYK yurt tipleri nedir 2021?Son dakika | Sakarya'da eğitim uçağı düştü iddiası: İhbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu | 8 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu | 8 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde yarışmacılardan hangisinin birinci olduğu merak ediliyor. Peki 8 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu | 8 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Gelinler bugün Ispanaklı Patates tarifini deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sundu. Peki 8 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 7 EYLÜL 2021 SALI PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Büşra:

Yağnur: 

Yaren: 

7 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’da haftanın üçüncü gününde çeyrek altının sahibi henüz belli olmadı..

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün Ispanaklı Patates yaparak kayınvalidelerin beğenisine sunacaklar...

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta Ispanaklı Patates tarifi | Ispanaklı Patates nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT