Gelinim Mutfakta Ispanaklı Patates tarifi | Ispanaklı Patates nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D'de yayınlanan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde yarışmacılar Ispanaklı Patates tarifini deniyor. İzleyiciler merakla Ispanaklı Patatesin tarifini araştırıyor. Biz de bunun üzerine Ispanaklı Patates nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Ispanaklı Patates tarifi...

ISPANAKLI PATATES MALZEMELERİ

3 büyük boy patates

1 orta boy soğan

3 diş sarımsak

10 kiraz domates

10 kök ıspanak

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

60 gr krem peynir

50 gr Mihaliç peyniri

Tuz

Karabiber

ISPANAKLI PATATES TARİFİ

Patatesleri yıkayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Kabuklarını soyup küçük parçalar şeklinde doğrayın.

Soğan ve sarımsakların kabuğunu soyup kıyın. Domatesleri boyuna ikiye kesin. Ispanakları temizleyip saplarını kesin. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın.

Soğan ve sarımsağı ekleyip kısık ateşte kavurun. Domatesleri ekleyip hafifçe soteleyin. Ispanak yapraklarını ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Haşlanmış ve doğranmış patatesleri bir kaba alın. Tereyağı, krem peyniri ve rendelenmiş Mihaliç peynirinin yarısını ekleyin.

Patatesleri ezerek diğer malzemelerle karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Fırın kabına zeytinyağı sürüp patates püresinin yarısını kaba yayın.

Üzerini kaşığın tersiyle düzleyin. Domatesli ve ıspanakları karışımı üzerine ekleyin. Pürenin kalanını harcın üzerine yayın.

Kalan Mihaliç peynirini üzerine serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Hafif ılındıktan sonra dilimleyip servis yapın.