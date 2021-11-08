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Gelinim Mutfakta 8 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu | 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bu hafta Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 8 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu

Gelinim Mutfakta 8 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu | 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programını bu hafta Nursel Ergin sunuyor. Ekranların fenomen yarışmasında günün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 8 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 8 KASIM 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Yeşim:

Eda:

8 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da Haftanın finalinde gün toplamında Kaynanalardan 15 puan toplayan gelin Havvanur ilk çeyrek altınını yakasına takmayı başarırken en haftalık puanda en düşük oyu alarak yarışmadan elenmişti.

Gelinim Mutfakta'da 159. haftanın sonunda Kaynanalardan topladığı 75 puan ile haftayı galibiyetle bitirerek 5. Altın bileziği kazanmayı başaran gelin Aslıhan oldu!
Aslıhan 20.bileziğinini kazandı

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