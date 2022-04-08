Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2022 Cuma puan durumu | 8 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 8 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2022 Cuma puan durumu...
Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finalinde kıyasıya mücadele sürüyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 8 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2022Cuma puan durumu....
GELİNİM MUTFAKTA 8 NİSAN 2022 CUMA PUAN DURUMU
Miyase:
Yeşim:
Damla:
Öykü:
8 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde birinci
HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?
Henüz haftanın birincisi belli değil...
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