Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2022 Cuma puan durumu | 8 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi? Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finalinde kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 8 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 8 Nisan 2022 Cuma puan durumu...

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