Gelinim Mutfakta 9 Eylül 2022 Cuma puan durumu | 9 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında kimin birinci olduğu ve hangi gelinin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 9 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta 9 Eylül 2022 Cuma puan durumu...

Emine Özfalcı
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Gelinim Mutfakta 9 Eylül 2022 Cuma puan durumu | 9 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın finaline gelindi. Programı severek takip edenler günün ve haftanın birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 9 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 9 Eylül 2022 Cuma puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 9 EYLÜL 2022 CUMA PUAN DURUMU

Emel:

Sibel:

Tuğba:

Merve:

9 EYLÜL 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın son günü birinci olup çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Fenomen yarışma programında haftanın birincisi belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

KİM ELENDİ?

Elenen isim belli olmadı...

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