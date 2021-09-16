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Gelinim Mutfakta Adana kebap tarifi | Adana Kebap nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler harika lezzet olan Adana kebap tarifini deniyor. Tarifi ekranda gören izleyiciler nasıl yapıldığını merakla araştırıyor. Peki Adana Kebap nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Adana kebap tarifi...

Gelinim Mutfakta Adana kebap tarifi | Adana Kebap nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinden bir gün önce gelinler Adana Kebap yapıyor. Ekranda görüp canı çeken izleyiciler tarifi merak ediyor. Biz de bunu üzerine  Adana Kebap nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Adana kebap tarifi...

ADAANA KEBAP MALZEMELERİ

1 kilogram ince çekilmiş kuzu kıyma

100 gram iç yağı

1 çorba kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 santimetre eninde kebap şişleri

Gelinim Mutfakta Adana kebap tarifi | Adana Kebap nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

ADANA KEBAP TARİFİ

Yaylalarda doğal ortamda yetiştirilmiş, en az bir yaşındaki erkek koyundan elde edilen et, yağ, sinir, damar ve zarlarından ayrılır.

Ayıklanan et parçalar halinde bir gün dinlendirilir.

Dinlenmiş et zırh tabir edilen ve iki elle kullanılan keskin bıçakla kıyılır.

Kıyılmış et miktarının % 30'u kadar kuyruk yağı zırh ile ayrıca kıyılır. Kıyılmış et ile kıyılmış kuyruk yağı, kırmızı pul biber ve tuz ilave edilerek yoğrulur.

Karışım Adana kebabının ana unsurunu oluşturur.

Yoğrulmuş karışım ikinci kez zırh ile kıyılır. En az 4-5 saat buzdolabında dinlendirilir.

Hazırlanan karışım, 0,5 cm kalınlığında, 3 cm eninde 90–120 cm uzunluğunda şişlere sıvanır gibi saplanır.

Şişlendikten sonra 1 saat kadar şişte dinlendirilir.

200 derecede programlanan fırında 20-25 dakika pişirilir.

Pişirme derecesi, etin renginin kırmızıdan koyu kahverengiye dönme seviyesidir.

Pişirme esnasında şişler sık sık çevrilir.

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